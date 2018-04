Hochrechnungen: Dieser Statistiker weiß als erstes, wie Salzburg gewählt hat

“Mit einem mathematischen Formelmodell werden die zum Wahlschluss vorliegenden Ergebnisse der Gemeinden auf das Land hochgerechnet. Je mehr Gemeinden ausgezählt sind, desto genauer wird die Vorhersage”, erklärt Josef Fersterer in einer Aussendung des Landes Salzburg. Die Briefwahlstimmen werden gleich mitgezählt.

“Ziemlich exakte Hochrechnung” am 22. April

“Lediglich die Wahlkartenstimmen, die in anderen Lokalen als am Wohnort abgegeben wurden, werden erst am 25. April ausgezählt. Das werden aber erwartungsgemäß nur wenige sein, weshalb wir bereits am frühen Abend des 22. April eine ziemlich exakte Hochrechnung erwarten. Bei der vorangegangenen Landtagswahl 2013 waren es nur 490 Stimmen, die mittels Wahlkarte abgegeben wurden”, so der Statistiker.

Landesstatistiker ist sicher: Hochrechnungen stimmen

Bedenken, dass er mit seiner Hochrechnung daneben liegen könnte, hat er nicht: “Die Modelle werden im Vorfeld eingehend geprüft und getestet, damit Fehler weitgehend ausgeschlossen werden können”, ist Fersterer zuversichtlich.