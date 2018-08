Hochstaufen: 48-Jähriger bricht bewusstlos zusammen

Der 48-jährige Urlauber aus Nordrhein-Westfalen war gegen 11.30 Uhr am Normalweg über die Bartlmahd rund 15 Gehminuten südwestlich vom Reichenhaller Haus entfernt bewusstlos zusammengebrochen, teilte das bayerische Rote Kreuz (BRK) in einer Aussendung mit.

48-Jähriger am Tau vom Hochstaufen ins Tal geflogen

“Christoph 14” ließ den Notarzt im ersten Anflug von Traunstein aus im Schwebeflug am Gratweg aussteigen, der den wieder ansprechbaren Mann vor Ort medizinisch versorgte. Danach holte der Pilot den in einem Rettungssitz gesicherten 48-Jährigen zusammen mit dem Arzt am kurzen Sieben-Meter-Tau ab und flog ihn zum Landeplatz in die Hochstaufen Kaserne. Von dort aus ging es mit dem Bergwacht-Rettungsfahrzeug weiter zur Kreisklinik Bad Reichenhall. Über den Gesundheitszustand des Mannes ist nichts Weiteres bekannt.