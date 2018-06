Hochwasserschutz im Zeller Becken: Mayereinödbrücke eingehoben

Der 600 Tonnen-Raupenkran streckt seine beiden riesigen “Arme” in den Pinzgauer Himmel, die blauen Stahlträger schweben in der Luft, Millimeter für Millimeter werden sie an die vorgesehene Stelle manövriert. Da ist bei Kranführer Josef Teubl Fingerspitzengefühl gefragt. Zahlreiche Schaulustige bleiben stehen, den Kopf in den Nacken gelegt, um das Mega-Unterfangen genau beobachten zu können.

Einzigartige Mayereinödbrücke kostet 2,7 Mio. Euro

Am Donnerstag wurde mit dem Einheben des Stahlträgers eine wichtige Etappe für den Hochwasserschutz im Zeller Becken abgeschlossen. Die neue Mayereinödbrücke überspannt die um 20 Meter verbreiterte Salzach zirka 25 Meter flussaufwärts. Von der Stelle gesehen, an der der alte Übergang Zell am See und Kaprun verband. Alleine die innovative und so noch nie dagewesene Brücke kostet 2,7 Millionen Euro.

Schwaiger: Arbeiten dauern bis Ende August

Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) zeigt sich vom neuartigen Brückenbau angetan: “Die Referate Brückenbau und Schutzwasserbau arbeiten hier im Zeller Becken hervorragend zusammen. Bei der Mayreinödbrücke wird eine innovative Bauweise angewendet, die nicht nur einen raschen Bau unabhängig vom Wasserstand erlaubt, sondern auch noch sehr wirtschaftlich ist. Ende August sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.”

Hochwasserschutz für 4.700 Bewohner und 700 Häuser

Nicht nur die Pinzgauer bezeichnen den neuen Hochwasserschutz als Jahrhundertprojekt, auch Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betont: “Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus investiert hier über 18,8 Millionen Euro. Nicht nur werden damit 4.700 Menschen und 700 Häuser beziehungsweise Unternehmen vor Hochwasser geschützt, auch der Natur wird Raum zurückgegeben, und die Menschen erhalten ein Naherholungsgebiet, in dem die Salzach wieder erlebbar wird.”

Gesamtkosten von 22,2 Millionen Euro

Insgesamt fließen in den Hochwasserschutz für das Zeller Becken 22,2 Millionen Euro. “Jeder Cent davon ist gut investiert, denn bei einem 100-jährlichen Hochwasser würde hier ein Schaden von 70 Millionen Euro entstehen”, rechnet Landesrat Josef Schwaiger vor. „Die Aufweitung der Salzach ist zur Hälfte fertig. Die Arbeiten bei den Schutzdämmen Brucker Moos und Zeller Moos sind in der finalen Phase, die beiden Verschlussbauwerke sind praktisch abgeschlossen. Ich bin optimistisch, dass 2019 alles fertig sein wird“, so Schwaiger.

Daten und Fakten zur neuen Mayereinödbrücke:

Es handelt sich um eine “Trogbrücke”.

Die Träger wurden in vier Einzelteilen angeliefert und vor Ort zusammengesetzt. Dadurch wird wirtschaftlich und schnell gebaut.

Brückenspannweite: 50 Meter

Gewicht: 220 Tonnen, davon die Stahlträger 100 Tonnen

1000 Kubikmeter Stahlbeton werden verarbeitet

Kosten: 2,7 Millionen Euro

Ausführende Firma: Steiner Bau GmbH

Daten und Fakten zum Hochwasserschutz Zeller Becken: