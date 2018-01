Hochzeitsmesse in Goldegg verrät Mode-Trends für 2018

Hochzeitsmesse in Goldegg. - © FMT-Pictures/PP

Goldegg (Pongau) im Hochzeitsfieber: Zahlreiche Aussteller präsentierten am Wochenende in den Räumlichkeiten von Schloss Goldegg ihre Produkte und Dienstleistungen rund ums Heiraten. Hier findet ihr die Trends des Jahres 2018 in Bildern.