Höchststand bei Zahl getöteter Zivilisten in Afghanistan

Immer wieder kommen in Afghanistan auch Unbeteiligte zu Tode - © APA (AFP)

Die Zahl der bei Gefechten und Anschlägen in Afghanistan getöteten Zivilisten hat im ersten Halbjahr 2018 einen neuen Höchststand erreicht. 1.692 Zivilisten seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres getötet worden, laut der UNO-Mission in Afghanistan (UNAMA) um ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Weitere 3.430 Menschen wurden verletzt, das waren etwas weniger als im Vorjahreszeitraum.