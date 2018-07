Höhlendrama in Thailand: Buben schildern ihre Rettung

Das gerettete Fußballteam präsentierte sich der Öffentlichkeit. - © APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Acht Tage nach der Rettung des Jugend-Fußballteams aus einer Höhle in Thailand dürfen die zwölf Buben und ihr Trainer wieder nach Hause. Dies teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz mit dem Team am Mittwoch in der Provinzhauptstadt Chiang Rai mit. Dort zeigten sich die Buben erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Als “ein Wunder” hat einer von ihnen ihre Rettung beschrieben.