Hölderlin-Preis für Daniel Kehlmann

Der Preis wird Kehlmann am 10. Juni überreicht - © APA

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg. “Seine Texte verfolgen eine komplexe literarische Poetik und haben dennoch Qualitäten, die von einem großen Publikum geschätzt werden”, würdigte die Jury den Autor nach Mitteilung vom Donnerstag. Die Auszeichnung wird am 10. Juni in Bad Homburg überreicht.