Die Frau wurde laut Polizei zu Boden geworfen. Sie erlitt Verletzungen am Kopf, der Flachgauer an der Schulter und an den Armen. Der Landwirt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ersten Informationen zufolge hatte er keine Warnschilder aufgestellt und den Forstweg nicht abgesichert. Der 49-Jährige hatte die Arbeiten zusammen mit seinem Vater in seinem Wald durchgeführt.

(APA)