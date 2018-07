Hofer: Dauerhafte Kontrollen am Brenner wären Katastrophe

“Das wäre zweifellos eine Katastrophe”, sagte Hofer laut dpa. Für jeden Umweg über die Schweiz müssten Speditionen je Lastwagen rund 100 Euro mehr Mautgebühr zahlen. Hofer warnte laut ANSA vor einem “Dominoeffekt” durch die geplante Verschärfung der Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland.

Hofer will Asylstreit in Deutschland abwarten

Hofer betonte, man müsse abwarten, wie Deutschland nach dem Asylkompromiss zwischen CDU und CSU tatsächlich weiter vorgehen wird. In dem Moment, in dem die deutsche Grenze dichtgemacht werde, werde Österreich an der Südgrenze ähnliche Maßnahmen ergreifen. Er sei jedoch optimistisch, dass eine Lösung gefunden wird. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Donnerstag zu einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien erwartet.

Bundesregierung will Südgrenze besser schützen

In Reaktion auf den deutschen Asylkompromiss hat die österreichische Bundesregierung eigene nationale Maßnahmen an den Staatsgrenzen nicht ausgeschlossen. Man sei darauf eingestellt, insbesondere Maßnahmen zum Schutz der Südgrenzen zu ergreifen, hieß es. Kurz hatte mehrfach betont, dass auch Grenzkontrollen am italienisch-österreichischen Grenzpass Brenner zur Debatte stünden. CDU und CSU wollen Transitzentren für bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen Asylwerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden – wenn es entsprechende Abkommen gibt. Der Koalitionspartner SPD hat noch nicht entschieden, ob er dieser Regelung zustimmen wird. Auch eine Zustimmung der anderen Staaten ist unsicher.

Italiens Frächterverband warnt Grenzkontrollen am Brenner

Auch Italiens Frächterverband warnte vor erheblichem wirtschaftlichen Schaden bei möglichen dauerhaften Grenzkontrollen am Brenner. Eine Stunde Verspätung, die Lkw bei der Brenner-Überquerung wegen der Kontrollen ansammeln würden, würde Italiens Wirtschaft 370 Millionen Euro jährlich kosten, 170 Millionen davon würden auf die Speditionsbranche entfallen, so der Frächterverband Conftrasporto.

Dauerhafte Grenzkontrollen würden die Verbindungen zwischen Italien und Mitteleuropa wesentlich schwieriger machen. Dies widerspreche dem Prinzip des freien Personen- und Warenverkehrs in Europa, schrieb der Vizepräsident von Conftrasporto, Paolo Ugge, in einer Presseaussendung am Mittwoch. Er appellierte an die italienische Regierung, Druck auf Österreich zur Abwendung der Einführung der Grenzkontrollen auszuüben und alternative Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Migration vorzuschlagen.

Der italienische Präsident Sergio Mattarella zeigte sich über die Möglichkeit einer Schließung der Brenner-Grenze besorgt. “Unsere Jugend fühlt sich europäisch und will frei reisen. Diese Reisefreiheit zu gefährden ist nicht verantwortungsvoll”, so Mattarella nach Medienangaben bei einem Staatsbesuch in Tallinn bei seiner estnischen Amtskollegin Kersti Kaljulaid.

(APA)