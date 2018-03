Hofer verteidigt neuen ÖBB-Rahmenplan

Mit Einsparungen im eigenen Ressort kann Hofer leben - © APA (Archiv)

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat geplante Einsparungen bei Bahninvestitionen gegen Kritik der Gewerkschaft verteidigt. Die von der Gewerkschaft angegebenen Projekte “stimmen nirgends”, sagte der Politiker bei einem Hintergrundgespräch in Wien. “Wir sind mit den ÖBB dabei, richtigzustellen, was in den Bundesländern tatsächlich passiert.” Mit Einsparungen im eigenen Ressort kann Hofer leben.