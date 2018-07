Hoflader in Straßwalchen in Flammen

Auf der B1 in Straßwalchen stand in der Nacht auf Dienstag ein Hoflader in Flammen. Der 63-jährige Lenker war in Richtung Frankenmarkt unterwegs, als er im Ortsteil Brunn merkte, dass Flammen aus dem Motorraum schlugen. Die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen rückte mit 35 Einsatzkräften aus. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.