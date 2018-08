Hohe Dürreschäden für heimische Bauern

Ernteeinbußen bei Getreide von bis zu 20 Prozent - © APA (dpa)

In Europa wie auch in Österreich halten Hitze und Dürre weiter an. Auch für die nächsten Wochen herrscht in der Landwirtschaftskammer wenig Optimismus. Dort rechnet man mit Ernteeinbußen bei Getreide von bis zu 20 Prozent. Deutlich höher sollen die Einbußen bei Grünland ausfallen, sagte Adi Marksteiner, Referent für Marktpolitik in der Landwirtschaftskammer, am Donnerstag zur APA.