Hohe Strafen in Rom für Bad in Brunnen

Immer wieder baden Touristen im Trevi-Brunnen - © APA (AFP)

Rom füllt seine Gemeindekassen mit den Strafen, die Touristen zahlen müssen, wenn sie beim Baden in den Brunnen der Stadt von der Polizei erwischt werden. 900 Euro Strafe zahlte ein US-Ehepaar, das am Sonntag in den Trevi-Brunnen gestiegen war, berichtete die römische Tageszeitung “Il Messaggero” am Montag.