Hollywood-Kitsch als Nummernrevue: “Bodyguard” im Ronacher

Das vom Londoner West End stammende Musical von Alexander Dinelaris hält sich szenisch sehr genau an den Film mit Houston und Kevin Costner aus 1992, was durchaus für hohen Wiedererkennungswert sorgt – es hat ihm als belebende Bühnenelemente aber so gut wie nichts hinzuzufügen. Patricia Meeden als Superstar Rachel Marrow lieferte eine energiegeladene und sympathische Show, wurde aber vom Dauereinsatz in Houston-Songs stimmlich durchaus auf die Probe gestellt. Die Last des Gesangs zu tragen, half ihr nur die fabelhafte, heftig akklamierte Ana Milva Gomes als Rachels Schwester Nicki.

(APA)