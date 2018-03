Holocaust geleugnet: 66-Jähriger erneut vor Gericht in Krems

Der Angeklagte stand schon öfter vor Gericht - © APA (Archiv)

Ein Holocaust-Leugner ist am Montag in Krems erneut vor Gericht gestanden. Der in Stein inhaftierte Wiener Ex-Bezirksrat – er wurde 1994 aus der FPÖ ausgeschlossen – soll laut Anklage in Schriftstücken u.a. an den Justizminister und Richter die Existenz von Gaskammern während der NS-Zeit geleugnet und behauptet haben, es sei unmöglich, dass das Nazi-Regime sechs Millionen Juden ermordet habe.