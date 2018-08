Holzerntemaschine fing in Waldstück in Oberösterreich Feuer

Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald konnte verhindert werden - © APA (FF ALTENBERG |)

Eine Holzerntemaschine, ein sogenannter Harvester, hat am Samstagnachmittag in einem schwer zugänglichen Waldstück in Altenberg bei Linz (Bezirk Urfahr-Umgebung) Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr schaffte es den Brand zu löschen, ohne dass sich das Feuer auf den Wald ausbreitete. Die Löscharbeiten gestalteten sich aber schwierig, berichtete die Bezirksfeuerwehr Urfahr-Umgebung.