Holzgondeln und Bio-Zelte beim “Holz-Award” in Kuchl

Holztechikum Kuchl-Award, v.l. Holztechnikum-Direktor Hans Blinzer, Karl Mayr, Johannes Schößwendter und Michael Haunsperger(Sieger Fachschul-Absolventen), Landtagspräsident Josef Schöchl - © Land Salzburg/Stefan Mayer

Holz ist ein Material mit Tradition und Zukunft. Im Tennengauer Holz-“Hotspot” Kuchl ließen sich heute ganz neue Ideen entdecken, was mit und aus Holz gemacht werden kann: Eine Gondel, echte Bio-Zelte oder Isolierschaum aus dem Holzbestandteil Tannin, der natürlich abgebaut werden kann. “Es ist beeindruckend, welche Innovationskraft und handwerkliche Fertigkeit die Schülerinnen und Schüler am Holztechnikum Kuchl in nur wenigen Jahren erwerben”, schildert Landtagspräsident Josef Schöchl seine Eindrücke.