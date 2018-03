Holzschuppen in St. Michael im Lungau in Vollbrand

Gebrannt hat es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Ortsteil Glashütte in St. Michael im Lungau. Aus bisher unbekannter Ursache brach in einem Holzschuppen, der gleich neben einem unbewohnten Haus stand, Feuer aus.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr St. Michael stand der Schuppen bereits in Vollbrand, berichtet der Landesfeuerwehrverband Salzburg. Das Feuer drohte auf den Dachstuhl und eine Garage überzugreifen. Glücklicherweise konnten die Florianis, die mit 24 Mann zum Einsatzort ausgerückt waren, den Brand rasch löschen.

Schuppen komplett abgebrannt

Es wurden mehrere Garnituren Reifen, die im Schuppen gelagert waren zerstört. Der Holzschuppen brannte komplett ab, am nahegelegenen Haus wurde die Fassade beschädigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Freitag.