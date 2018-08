Die Polizei wollte die Berichte nicht kommentieren - © APA (Webpic)

Nach dem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar und ihren 50-jährigen Sohn am Freitagabend in deren Haus im Bezirk Oberpullendorf sind am Sonntag neue Details in den Medien aufgetaucht. Laut Aussage eines Nachbarn in einem “Kurier”-Bericht vom Sonntag sei die Familie bereits das vierte Mal zu Hause überfallen worden.