Hommage an Werner Hoffmann im Forum Frohner in Krems

Kuratorin Brigitte Borchhardt-Birbaumer bei der Eröffnung - © APA (Forum Frohner/Schedl)

Das Forum Frohner in Krems beleuchtet in einer neuen Ausstellung das Bild der Frau in der Kunst anhand von 16 unterschiedlichen Positionen. “Eva und die Zukunft. reloaded. Hommage an Werner Hofmann (Part 2)” ist am Samstag eröffnet worden und bis zum 7. Oktober zu sehen.