Hongkonger “Star-Tutor” wegen Prüfungsbetrugs angeklagt

Die Aufnahmeprüfungen an den Hongkonger Universitäten sind als äußerst schwer bekannt. Deshalb hat sich in der chinesischen Sonderverwaltungszone ein ganzer Wirtschaftszweig von Nachhilfeschulen und “Star-Tutoren” entwickelt, die Schülern bei der Prüfungsvorbereitung helfen. Dabei bieten die Tutoren teilweise auch an, die Prüfungsfragen vorherzusagen.

Siao Chi Yung erwarb sich den Ruf, die Fragen besonders zuverlässig “vorherzusagen” – nicht ohne Grund, wie sich laut den Ermittlungsbehörden herausstellte. Sie werfen dem Chinesischlehrer in ihrer Klage vor, sich mit Hilfe eines Mitarbeiters der Prüfungsbehörde Zugang zu den Prüfungsunterlagen verschafft zu haben.

(APA/ag)