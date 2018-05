“Hotel Mama”: Malteser bleiben am längsten im Elternhaus

Die Verweildauer junger Menschen in den elterlichen vier Wänden ist von 2016 auf 2017 im EU-Durchschnitt leicht zurückgegangen – von 26,1 auf 26,0 Prozent. In Österreich hat sie sich noch mehr reduziert – von 25,5 auf 25,2 Jahre. Dagegen ist das Auszugs-Alter der Jugendlichen in Schweden von 19,7 auf 21,0 Jahre gestiegen.

Hinter Malta rangieren die meisten Nesthocker in Kroatien (31,9 Jahre), Slowakei (30,8 Jahre) und Italien (30,1 Jahre). Am kürzesten bleiben Jugendliche nach Schweden in Dänemark (21,1 Jahre), Luxemburg (21,4 Jahre) und Finnland (21,9 Jahre) im Elternhaus.

Männer nutzen das “Hotel Mama” deutlich länger als Frauen. Im EU-Schnitt ziehen Töchter mit 25,0 Jahren aus, Söhne erst mit 27,0 Jahren. Allerdings gibt es auch hier regional große Unterschiede: In Schweden bleiben die Männer nur geringfügig länger zuhause als die Frauen (21,1 zu 20,9 Jahre), in Rumänien beträgt die Differenz über vier Jahre (30,3 Jahre für Männer 25,6 Jahre für Frauen). In Österreich ziehen Söhne im Schnitt mit 26,0 Jahren aus, Töchter mit 24,4 Jahren.

(APA)