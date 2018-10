Houston verbietet Eröffnung von “Roboter-Bordell”

Der Bürgermeister wehrt sich gegen das Bordell in seiner Stadt. - © Bilderbox

Houston hat ein Geschäft verboten, in dem Sexroboter nicht nur gekauft, sondern vorher auch ausprobiert werden können. “Ich will solche Geschäfte nicht in der Stadt Houston”, sagte Bürgermeister Sylvester Turner am Mittwoch. Medien hatten es als “Roboter-Bordell” bezeichnet, der Stadtrat änderte deswegen ein 20 Jahre altes Gesetz über gewerblichen Sex, damit es auch technologische Objekte umfasst.