HSV steigt erstmals ab – Dortmund in Champions League

Der Hamburger SV ist als letztes Gründungsmitglied der deutschen Fußball-Bundesliga erstmals aus der höchsten Spielklasse abgestiegen. Den Norddeutschen reichte am Samstag ein 2:1-Heimsieg über Gladbach nicht, weil Wolfsburg gegen Köln 4:1 gewann und sich damit in die Relegation rettete. Im Finish der Partie in Hamburg sorgten HSV-Fans mit Feuerwerkskörpern für eine lange Unterbrechung.