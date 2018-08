HSV verlor Zweitliga-Auftakt mit 0:3 gegen Holstein Kiel

Die mit großer Euphorie gestarteten Hamburger kontrollierten im seit Wochen mit 57.000 Zuschauern ausverkauftem Volksparkstadion die Partie zwar, gefährlicher waren aber die Relegations-Verlierer der vergangenen Saison aus Kiel. Jonas Meffert brachte die Gäste in der 56. Minute in Führung. Der große HSV-Sturmlauf blieb aus, mit Fortdauer der Partie machte sich bei den Hamburgern Verunsicherung breit. David Kinsombi erzielte nach einem Hamburger Fehler in der 78. Minute das 0:2. Mathias Honsak, Leihspieler von Red Bull Salzburg, setzte in der 93. Minute für Kiel mit dem 0:3 den Schlusspunkt, nachdem er zuvor schon drei gute Chancen vergeben hatte.

(APA)