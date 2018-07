HTC streicht fast jeden vierten Job

Der Smartphone-Hersteller geriet unter Druck - © APA (AFP)

Der unter Druck geratene Smartphone-Anbieter HTC streicht 1.500 Arbeitsplätze in seiner Produktion in Taiwan. Damit fällt fast jeder Vierte der weltweit 6.450 Jobs weg. Der Stellenabbau soll laut Unternehmens-Angaben bis Ende September dieses Jahres umgesetzt werden. Die Aktie reagierte auf die Ankündigung am Dienstag mit einem Sturz um fast sieben Prozent auf den tiefsten Stand seit Herbst 2015.