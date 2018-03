HTL-Schüler gewinnen Robothon-Wettbewerb in der FH Salzburg

Sie können sich über die Siegerprämie im Wert von 1.200 Euro freuen. Den Jury-Preis im Wert von 1.000 Euro für die beste technische Umsetzung, Risikobereitschaft und Kreativität erhielt das Studierenden-Team „Heavy“.

Selbstgebaute Roboter müssen Hindernispacours meistern

Dieses Jahr hatten die rund 70 Teilnehmer des Robothons die Aufgabe, mit ihrem selbst gebauten Roboter verschiedene Hindernisparcours zu überwinden: Der Roboter musste einen Ball über eine festgelegte Distanz in den Zielbereich transportieren. Auf dem Weg lauerten neben fiesen Löchern auch Barrieren und es galt, eine Feuerlanze zu überwinden. Nach 24 Stunden Basteln, Programmieren und Testen traten die zwölf Teams in einem spannenden Finale im Audimax der FH Salzburg gegeneinander an.

Team der HTL Salzburg holt Siegerprämie

„Der Robothon war eine tolle Erfahrung und hat viel Spaß gemacht! Die 24 Stunden haben sich gelohnt: Wir waren zum ersten Mal dabei und haben gleich gewonnen!“, freuen sich Noah, Thomas, Christoph und Martin über den Hauptpreis im Wert von 1.200 Euro.

Auch Studi-Team holt Preis

Auch das Studierenden-Team, das die Fachjury in den Bereichen technische Umsetzung, Kreativität und Risikobereitschaft überzeugt hat, freut sich über den Preis in Höhe von 1.000 Euro. Die Fachjury bestand aus VertreterInnen der Sponsorfirmen, die den Robothon als wichtige Technik-Veranstaltung unterstützten.

Infos: