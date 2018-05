Huang Yong Ping zeigt 18-Tonnen-Skulptur aus Sand und Zement

Künstler spielt auf Zerbrechlichkeit mächtiger Institutionen an - © AFP

18 Tonnen schwer und doch zerbrechlich: Mit einer massiven Skulptur aus Sand und Zement spielt der chinesische Künstler Huang Yong Ping auf die Zerbrechlichkeit mächtiger Institutionen an. Die in New York ausgestellte Arbeit “Bank of Sand, Sand of Bank” ist eine dreieinhalb Meter hohe Nachbildung der früheren HSBC-Bank in Shanghai.