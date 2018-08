Hubschrauber birgt Wanderer aus Notsituation

Am Samstag und auch am Sonntag rückte der Polizeihubschrauber “Libelle” zu Rettungseinsätzen in den Bergen aus. Am Gosaukamm musste ein 48-jähriger Urlauber aus den Niederlanden mit seiner Tochter gerettet werden. In Mittersill (Pinzgau) verletzte sich ein Wanderer beim Abstieg.

Der Niederländer war am Sonntagnachmittag mit seiner 13-jährigen Tochter in Annaberg (Tennengau) auf einem anspruchsvollen Wanderweg unterwegs. Sie wanderten von der Stuhlalm in Richtung Donnerkogel, wo sie plötzlich nicht mehr weiterkamen. Völlig erschöpft setzten sich einen Notruf ab. Mittels Seilbergung holte der Polizeihubschrauber die beiden aus ihrer misslichen Lage und brachte sie unverletzt ins Tal. Im Einsatz standen die Bergrettung Annaberg und die Alpinpolizei Hallein (Tennengau). Wanderer bei Abstieg verletzt Bereits am Samstagabend verletzte sich ein 39-Jähriger, ebenfalls aus den Niederlanden, beim Abstieg von der St. Pöltener Hütte im Pinzgau. Er stolperte und verdrehte sich das Knie so stark, dass er nicht mehr weitergehen konnte. Der Verletzte und vier weitere Familienmitglieder wurden mit dem Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen. Der Einsatz der Bergrettung konnte dadurch abgebrochen werden. Die Rettung brachte den Verletzten ins Tauernklinikum nach Mittersill.