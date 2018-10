Die Hubschrauber haben Beton auf die Festung geflogen. - © FMT-Pictures/TA

Über der Salzburger Altstadt waren am Freitag in der Früh wieder die Hubschrauber unterwegs. Auf der Festung wird weiterhin an einem Aufzug gearbeitet, um die Burg barrierefrei zugänglich zu machen. Weil auf der Ebene keine Zufahrt möglich ist, ist Hilfe aus der Luft notwendig.