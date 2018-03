Hündin “Jessi” in Salzburg entlaufen

Die kleine schwarze Labrador-Spitz-Mischlingshündin ist vergangenen Mittwoch in Salzburg entlaufen. Zuletzt wurde “Jessi” am Freitag in Koppl in Richtung Ebenau bei Hinterschroffenau gesehen. Das Tier trägt ein pinkfarbenes Halsband, ist gechipt und sterilisiert.

Wer hat “Jessi” gesehen?

Ihre Familie beschreibt die Hündin als scheu und ängstlich, sie beiße aber nicht. Erst vor zwei Monaten sei “Jessi” aus einer Tötungsstation in Ungarn gerettet worden. Wer die kleine Hundedame sieht, möge sich bitte unter 0699 100 944 09 melden.