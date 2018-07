Hündin nach 60-Meter-Absturz aus Schlucht gerettet

Wie durch ein Wunder überlebte eine Hündin in Oberösterreich einen 60-Meter-Absturz unverletzt. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein Ehepaar unternahm an Samstag gemeinsam mit seiner 14 Monate alten Hündin eine Wanderung zum Schwarzensee in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden). Als sie über den Wirersteig ins Tal zurück abstiegen, stürzte die Hündin etwa 60 Meter tief in eine Schlucht. Die Einsatzkräfte konnten das wie durch ein Wunder unverletzt gebliebene Tier bergen.