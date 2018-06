Die Florianis hatten den Brand rasch unter Kontrolle. - © Freiwillige Feuerwehr Saalbach

In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) nahe der Berger Hochalm stand am Freitag eine Hütte in Vollbrand. Es wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, vier Feuerwehren waren bei dem Brand vor Ort um die Flammen zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand.