Hütter mit Frankfurt im DFB-Cup in 1. Runde out

Trainer Adi Hütter hat auch sein zweites Pflichtspiel mit Eintracht Frankfurt verloren. Der Titelverteidiger scheiterte am Samstag in der ersten Runde des deutschen Fußball-Cups auswärts beim Regionalligisten SSV Ulm (vierte Leistungsstufe) 1:2. Frankfurt ist damit der erste Titelverteidiger seit 22 Jahren, der in der darauffolgenden Saison schon in der ersten Runde ausscheidet.