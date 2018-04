Die Berner liegen weiterhin 16 Punkte vor dem FC Basel - © KEYSTONE

Der Vorarlberger Trainer Adi Hütter marschiert mit den Young Boys Bern weiter ungebremst Richtung Fußball-Meistertitel in der Schweiz. Die Berner siegten am Sonntag in der 28. Runde der Super League in St. Gallen mit 4:2 und liegen weiterhin 16 Punkte vor dem FC Basel. Der Titelverteidiger siegte in Lugano (Marc Janko ab 46.) mit 1:0.