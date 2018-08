Hütters Frankfurt kann gewinnen – Fehlstart für Schalke

Frankfurt holte in Freiburg drei Punkte - © APA (dpa)

Vizemeister Schalke 04 und Guido Burgstaller sind am Samstag in Unterzahl mit einer 1:2-Niederlage bei Wolfsburg in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Frankfurts Neo-Trainer Adi Hütter holte hingegen nach Supercup- und Cup-Schlappen mit dem 2:0 in Freiburg seinen ersten Sieg. Martin Hinteregger hatte mit einem Tor wesentlichen Anteil am Augsburger 2:1-Sieg in Düsseldorf.