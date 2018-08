Hugh Jackman bewirbt sich im Film für US-Präsidentschaft

Jackman scheitert als "Front Runner" - © APA (AFP/Getty Images)

“Ich bin Gary Hart und ich kandidiere für die Präsidentschaft”, so stellt sich “Wolverine”-Star Hugh Jackman selbstsicher in dem ersten Trailer für das Politdrama “The Front Runner” vor. In dem am Donnerstag veröffentlichten Video für den biografischen Film glänzt der Australier in der Rolle des in Ungnade gefallenen US-Politikers Gary Hart, der mit angeblichen Liebesaffären Schlagzeilen machte.