Hund fliegt nach Japan statt nach Kansas

United Airlines teilte mit, der Schäferhund Irgo sei mit einer Deutschen Dogge verwechselt worden. “Bei Anschlussflügen am Flughafen Denver ist es zu einem Fehler gekommen, bei dem zwei Haustiere an falsche Zielorte geschickt wurden.”

UPDATE: @united Airlines confirms Irgo the German Shepherd has landed in Japan – he was supposed to land in Kansas City with his family yesterday! His owners are infuriated and said they are pursuing legal action. We’re following the story on @KCWE_TV @kmbc pic.twitter.com/pr0CWcDz2Q

— Emily Welsh KMBC (@EmilyKMBC) 14. März 2018