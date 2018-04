Hund geht auf Pferd los: Reiterin bei Sturz in Vorchdorf schwer verletzt

Das Pferd scheute und warf die junge Reiterin ab (Symbolbild). - © Bilderbox

Weil ein Hund ihr Pferd angegriffen hat, ist am Freitagnachmittag eine 19-jährige Reiterin in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) schwer gestürzt. Der Vierbeiner hatte sich von seinem Besitzer losgerissen und wollte dem Ross in den Schweif beißen.