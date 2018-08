Hund in Kärnten in Fahrzeug in praller Sonne zurückgelassen

Der Hund wurde aus dem Fahrzeug geholt und mit frischem Wasser versorgt. (SYMBOLBILD) - © APA/dpa

Ein Frau (37) hat am Samstag in Völkermarkt (Kärnten) ihren Hund in der prallen Sonne in ihrem Pkw am Parkplatz zurückgelassen. Die Fensterscheiben waren nur wenig geöffnet. Passanten verständigten die Polizei, diese ließ erfolglos nach der Fahrzeughalterin suchen. Daher wurde eine Scheibe eingeschlagen, um das Tier zu befreien. Als die Frau zurückkam, zeigte sie sich ob der Maßnahme uneinsichtig.