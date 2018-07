Hund in Wohnung verhungert: Salzburgerin erhielt Bewährungsstrafe

Laut Polizei wurde in der Wohnung ein zweiter toter Hund gefunden. - © Facebook/Menschen für Tiere grenzenlos/Archiv

Eine 26-Jährige ist am Freitag bei einem Prozess in Salzburg wegen Tierquälerei zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Frau hat laut Strafantrag ihren Hund in ihrer Wohnung verhungern lassen.