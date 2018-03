Hund verursachte Radunfall: Tierischer Zivilrechtsstreit in Salzburg

Hunde und ein Fahrrad: Das war in dem Fall eine schlechte Kombination. (Themenbild) - © APA/AFP/Archiv

Mit einem tierischen Zivilrechtsstreit haben sich das Bezirksgericht Zell am See und das Landesgericht Salzburg befasst. Ein frei laufender Hund beschnupperte in Saalfelden den Hund einer Radfahrerin, dieser war am Rad angeleint. Der Hund der Frau erschrak und sprang vor das Rad. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt. Der Aufpasser des anderen Hundes muss nun rund 3.000 Euro zahlen.