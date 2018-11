Hunderte Anhänger huldigten dem “heiligen Tod” in Mexiko

Opfergaben für Schutzheilige Santa Muerte. - © ASSOCIATED PRESS

In Mexiko-Stadt haben Hunderte Anhänger anlässlich des “Día de los Muertos” (“Tag der Toten”) der Schutzheiligen Santa Muerte Opfergaben gebracht. Die Menschen versammelten sich am Mittwoch am Schrein der Heiligen im Stadtteil Tepito. Santa Muerte – auf Deutsch “heiliger Tod” – wird durch ein Skelett dargestellt, das Kutten oder Frauenkleidung trägt und eine Sense in der Hand hält.