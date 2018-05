Hunderte Bienen belagerten in Krems Fahrrad und Auto

Ein speziell ausgebildeter Feuerwehrmann benetzte die Bienen mit Wasser und siedelte sie schließlich um.

Bienen-Einsatz dauerte eine Stunde

“Durch das Benetzen werden die Bienen ruhiger und rücken auch näher zur Königin”, erläuterte der Sprecher im APA-Gespräch. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Ein Anrainer hatte gegen 8.30 Uhr die Feuerwehr verständigt. Gefährlich sei es nicht gewesen, betonte der Feuerwehrsprecher, da sich Bienen nicht verteidigen würden. Es sei allerdings unangenehm für Menschen, die in der Nähe wohnen bzw. vorbeigehen, hieß es. Aufgrund des Feiertages dürfte die rasche aber sanfte Umsiedelung der Bienen im Interesse vieler Kremser gewesen sein. An der belagerten Stelle am Pfarrplatz führte später die Fronleichnamsprozession vorbei.

Vor knapp zwei Wochen musste auch in Wien die Feuerwehr zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken. Ein Bienenschwarm hatte einen Fahrradabstellplatz im dicht verbauten Gebiet in Wien-Wieden besetzt.

(APA)