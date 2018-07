Hunderte Flüchtlinge vor der Südküste Spaniens gerettet

Flüchtlinge versuchen vermehrt über Spanien nach Europa zu kommen - © AFP

Noch immer kommen zahlreiche Flüchtlinge in Spanien an. Am Mittwoch habe man vor der Südwestküste des Landes insgesamt 72 Migranten aus sechs Booten gerettet, teilte der spanische Seerettungsdienst auf Twitter mit. Am Dienstag waren im Alboran-Meer und in der Straße von Gibraltar im westlichen Mittelmeer bereits 484 Menschen aus insgesamt 30 Booten geborgen worden.