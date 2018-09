Hunderte Teilnehmer bei “Marsch für Verantwortung”

Während die Polizei von bis zu 400 Teilnehmern sprach, beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter über 600 Menschen.

Einstündiger Marsch durch die Stadt Salzburg

Es sei zynisch, dass die Regierungschefs ihren Gipfel mit “Sicherheit” betiteln, dem Sterben im Mittelmeer aber zusehen würden, sagte Alina Kugler vom Bündnis Solidarisches Salzburg. Auf Transparenten und Plakaten wurde zudem gegen die Kriminalisierung der Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer durch NGOs protestiert. “Mr. Kurz, how many people have you ever saved”, stand etwa auf einer Tafel zu lesen.

An der Spitze des Protestzugs – es waren mehr als doppel so viele Teilnehmer gekommen wie von den Veranstaltern erwartet – wurden Schilder mit Namen der 30.000 auf der Flucht nach Europa ums Leben gekommenen Menschen getragen. Während des einstündigen Marsches vom Stadtteil Lehen in die Altstadt wurden zudem die dokumentierten Todesfälle von Flüchtlingen verlesen. “30. April 2018. Sechs Tote. Fünf Männer, ein Baby. Herkunft unbekannt. Ihre Leichen wurden in Libyen gefunden.”

In der Tulpenstraße hat eine Versammlung begonnen. Entlang der Route Ignaz-Harrer-Straße, Gaswerkgasse, Müllner Hauptstraße, Hanuschplatz, Rathausplatz ist mit Behinderungen zu rechnen. #SalzburgSummit18 #eu2018at pic.twitter.com/yJ40NvCjBx — Polizei Salzburg (@PolizeiSalzburg) 19. September 2018

Keine Konfrontation mit Teilnehmern des EU-Gipfels

Die Aufzählung nimmt während des ganzen Protestzugs kein Ende. Männer, Frauen, Kinder, Babys. Ertrunken in Grenzflüssen oder im Mittelmeer. Verdurstet in der algerischen Wüste. Tot aufgefunden in überladenen Flüchtlingsbooten. Von Lkws überrollt. Ermordet. Vier Stunden lang wäre das Tonband der Veranstalter gewesen – ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Versammlung am alten Markt ist nach wie vor im Gange. 300 bis 400 nehmen daran teil. Lage ruhig. #SalzburgSummit18 #eu2018at pic.twitter.com/SypL4l2wIc — Polizei Salzburg (@PolizeiSalzburg) 19. September 2018

Zu einer unmittelbaren Konfrontation mit den Staatsgästen des EU-Gipfels kam es am Mittwochabend nicht. Der Zug endete zu weit von der Felsenreitschule entfernt. “Drinnen dinieren die Regierungschefs, draußen sterben die Menschen”, hatte Kugler das am Vormittag noch knapp kommentiert.

(APA)