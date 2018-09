Hundertste Ariane-5-Rakete ins All gestartet

Die Rakete soll zwei Telekommunikationssatelliten ins All bringen - © APA (AFP)

Zum hundertsten Mal ist am Dienstag eine europäische Ariane-5-Rakete ins All gestartet. Die 780 Tonnen schwere Rakete hob um 19.38 Uhr Ortszeit (Mittwoch 0.38 Uhr MESZ) vom französischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab. Die Rakete soll nach Angaben der Betreibergesellschaft Arianespace zwei Telekommunikationssatelliten ins All bringen.