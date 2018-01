Hundewelpen und Katzenbaby nach Weihnachten ausgesetzt

„Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist für die Tiere immer furchtbar, aber diesmal war es besonders arg“, schildert Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Seit dem 24. Dezember seien fünf davongelaufene Hunde und insgesamt 14 ausgesetzte beziehungsweise abgegebene Katzen auf dem Pfotenhilfe-Tierschutzhof in Lochen (Bez. Braunau) angekommen.

Ausgesetzte Tierbabys haben Glück im Unglück

Besonders herzlos muten zwei Fälle in Salzburg und Oberösterreich an. Am 29. Dezember sind in der Stadt Salzburg neun Katzen samt Babys in einem Karton neben Mülltonnen in einer Wohnsiedlung ausgesetzt worden. Am Mittwoch haben Unbekannte schließlich acht Hundewelpen in einer Bananenschachtel neben den Mülltonnen auf einem Sportplatz in Rohr im Kremstal (Bez. Steyr-Land) in Oberösterreich zurückgelassen. In beiden Fällen hätten die Tiere großes Glück gehabt, zur Pfotenhilfe gebracht worden zu sein, so Stadler in einer Aussendung. Vor allem die Hunde seien viel zu früh von ihrer Mutter getrennt worden.

(S24/APA)