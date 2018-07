“Hundstoa-Ranggeln”: Hermann Höllwart kürt sich zum fünften Mal zum “Hogmoar”

500 Jahre alt wurde der Brauch heuer. - © Neumayr/Hölzl/Archiv

Geschicklichkeit, Mut, Technik und jede Menge Kampfgeist: Am Sonntag hieß es inmitten der Pinzgauer Grasberge wieder: Ring frei fürs “Hundstoa-Ranggeln”. “500 Jahre wurde der Brauch heuer gefeiert. Er ist nicht nur das Highlight in der Region, sondern wurde auch zum UNESCO-Kulturerbe ernannt”, so Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP). Bereits zum fünften Mal kürte sich Hermann Höllwart zum “Hogmoar”.