Hurrikan “Florence” bedroht die USA

Mit Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometern pro Stunde lag das Zentrum am Montagfrüh rund 1.100 Kilometer südöstlich von Bermuda und bewegte sich mit elf Kilometern pro Stunde westwärts, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) in Miami (Florida) mitteilte.

Der Hurrikan hat sich am 1. September knapp südlich der Kapverdischen Inseln gebildet und sich bis Mittwoch zu einem Hurrikan der Kategorie 4 verstärkt. Allerdings geriet “Florence” danach unter den Einfluss stärkerer Höhenwinde, sodass sich der Sturm wieder zu einem tropischen Tief abschwächte. Nun gelangt der Sturm aber in den Einflussbereich des sehr warmen Golfstroms mit Wassertemperaturen von bis zu 30 Grad. Dazu nehmen die Höhenwinde wieder deutlich ab. “In den kommenden Stunden und Tagen ist mit einer raschen Intensivierung des Wirbelsturms zu rechnen”, sagt Manfred Spatzierer vom Wetterdienst Ubimet, “am Dienstag erreicht er wohl wieder die Kategorie 4 der fünfteiligen Saffir-Simpson-Skala.”

Gleich 3 #Hurrikane toben derzeit über dem Atlantik! Hier die Karten des NHC in Miami. #FLORENCE zieht Richtung North und South Carolina and Virginia! #ISAAC zieht Richtung Karibik! #Helene zieht nach Norden und bedroht zunächst kein Land.#HurricaneFlorence pic.twitter.com/AkCsJhrErD — Unwetterzentrale (@uwz_de) 10. September 2018

Angst vor “Florence”: Notstand ausgerufen

Er soll die Südostküste der USA am Donnerstag erreichen. Er könne sich dabei zu einem “extrem gefährlichen” Wirbelsturm entwickeln, warnten Meteorologen. In den US-Bundesstaaten North Carolina, South Carolina und Virginia war vorsichtshalber schon am Sonntag der Notstand ausgerufen worden.

Seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichungen gab es noch nie einen Hurrikan, der von der derzeitigen Position die US-Ostküste erreichte. Denn normalerweise drehen die Hurrikans noch über dem offenen Atlantik nach Norden ab. “Doch in den kommenden Tagen befindet sich nördlich des Sturms ein außergewöhnlich starkes Hochdruckgebiet, das hindert den Tropensturm daran nach Norden wegzuziehen”, erläutert Spatzierer. “Daher bleibt dem Hurrikan nur der Weg in Richtung Ostküste der USA übrig.” Die Tropenstürme im Atlantik und Pazifik werden jedes Jahr in alphabetischer Reihenfolge benannt. “Florence” ist damit erst der sechste der Saison, die am 1. Juni begann.